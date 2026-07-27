ФК «Череповец» одержал важную победу во второй лиге Б

Источник фото: ФК «Череповец»

Команда принимала на своем поле смоленскую «Искру»

Накануне стартовал второй круг Чемпионата России по футболу во второй лиге Б. ФК «Череповец» на своём поле принимал смоленскую «Искру», идущую на последнем месте в группе 2.

Череповчане смогли добиться непростой победы со счётом 2:1 благодаря дублю Кирилла Кулькова и прервали свою безвыигрышную серию, которая насчитывала 6 матчей. В последний раз «жёлто-чёрные» выигрывали в конце весны, обыграв с минимальным счётом калининградскую «Балтику 2».

«Это очень важная победа. Она нам очень была нужна. Была неудачная серия и мы её прервали, и надеемся так дальше выступать», - сказал после игры главный герой матча Кирилл Кульков.

ФК «Череповец» занимает 7 строчку группы 2. В следующем туре, 2 августа, команда Владислава Галкина сыграет против ФК «Тверь».