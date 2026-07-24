Стали известны соперники «Чевакаты» в новом сезоне

Источник фото: БК «Чеваката»

Расписание игр будет опубликовано позже

Определись соперники «Вологды-Чевакаты» по новому сезону Суперлиги. Изменений с прошлым годом не много. «Владимирские львицы ВлГУ», как и анонсировалось ранее, поднялись в Премьер-лигу. Им на смену пришли победитель Высшей лиги магнитогорский «Металлург» и челябинская «Славянка ЧКПЗ», которая стала четвертой.

Также соперниками «пчёл» по новому сезону будут курский «Динамо-Фарм», «Спарта&K-2» из Видного, петербургский «Спартак», «МБА-МГУСиТ-2», «Казаночка», «УГМК-Юниор», «Невинномысск» и «Самара 2».

Полное расписание игр станет известно позже.