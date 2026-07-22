У вологодского «Динамо» и ФК «Череповец» на одного соперника стало меньше

Источник фото: ФК «Динамо» (Вологда)

С чемпионата второй лиги снялась одна из команд

ФК «Иркутск» снялся с чемпионата второй лиги Б из-за проблем с финансированием, говорится в официальном обращении иркутян к своим болельщиками в соцсетях.

2 августа вологодское «Динамо» должно было проводить на выезде матч против иркутян во втором круге группы 2. Этот матч не состоится. Таким образом, пауза у «бело-голубых» между кругами будет больше месяца, поскольку ближайший официальный матч команда Рудольфа Чесалова проведёт только 9 августа против владимирского «Торпедо». После этого состоится матч на Кубок России с ФК «Тверь» 11 - 13 августа. Точная дата будет известна позже.

Череповчане должны были играть в Иркутске в начале октября. Этот матч тоже отменятся.

В продолжении футбольной темы - «Динамо» (Вологда) 25 июля проведет товарищеский матч против команды Медиалиги -- PRIME SQUAD. Болельщики, купившие сезонные абонементы, смогут пройти на игру по ним.