«Битва гигантов» пройдет в Великом Устюге

Источник фото: Скриншот видео страницы Виктора Чучина

Победителю обещают приз в 1 млн рублей

В Великом Устюге 1 августа пройдет «Битва гигантов» легкой атлетики. На местном стадионе «Спартак» соберутся сильнейшие легкоатлеты России, которые попробуют свои силы в прыжках в длину. Как сообщает Центр спортивной подготовки Вологодской области, зрители смогут увидеть, смогут ли сильнейшие легкоатлеты России побить рекорд устюжан Александра Синицкого и Оксаны Потаповой.

Идея организовать подобный турнир пришла к известному меценату Великого Устюга Виктору Чучину. По его приглашению в Великий Устюг приедут сильнейшие легкоатлеты России. Подобный турнир планируют сделать ежегодным.

«Все подобные турниры проходят в больших городах, но там есть один недостаток – туда приходит мало зрителей. В таких городах, как Великий Устюг, должен быть наплыв зрителей и болельщиков», - заявил Виктор Чучин.

Главный приз турнира составит 1 млн рублей. Организаторы турнира надеются, что зрители увидят прыжки за 8 метров.