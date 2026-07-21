Алина Пеклецова одержала победу на Всероссийских соревнованиях

Источник фото: Группа «Это биатлон. И лыжи»

Турнир проходит в Архангельской области

Алина Пеклецова одержала победу на традиционных соревнованиях по лыжероллерам «Малиновские гонки 2026». Лыжница СШОР «Витязь» стала первой в кроссе на 6 км, опередив на финише на полторы минуты Марию Истомину, представительницу Ленинградской области и Руслану Дьякову, которая выступает за Красноярский край.

Ещё одну медаль сборной области принёс Артём Яглов. Спортсмен занял третье место в кроссе на 10 км среди юношей.

Лыжероллерные соревнования «Малиновские гонки» проходят в Архангельской области.