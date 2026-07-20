Питерское «Динамо» разгромило вологодских «армейцев»

Источник фото: ФК «Динамо» (Вологда) футбол

Матч прошел в выходные в Вологде

В субботу, в рамках дней Санкт-Петербурга в Вологодской области, на стадионе «Витязь» играли местная команда «ЦСКА-Витязь» и «Динамо» из северной столицы. Этот матч посетили многократный чемпионом России в составе московского ЦСКА Алан Дзагоев и серебряный призер чемпионата России в составе ФК «Зенит» Константин Коноплев.

Игра получилась живой, с обилием голевых моментов. Спортсмены обеих команд выкладывались на максимум, радуя зрителей яркими моментами. Особую энергетику матчу придавали болельщики, которые активно поддерживали своих любимцев на протяжении всей игры.

К сожалению, вологодским «армейцам» не удалось порадовать местную публику, матч завершился со счётом 7:1 в пользу «Динамо» (Санкт-Петербург).

Футбольные выходные продолжились в воскресение. Пока во второй лиге Б наступила небольшая пауза между кругами, вологодское «Динамо» провело гала-матч, посвящённый 100-летию клуба, против ветеранов московского ЦСКА. У вологжан состав был смешанный, играли как действующие игроки, так и завершившие спортивную карьеру. Матч собрал полные трибуны и завершился со счётом 5:2 в пользу ЦСКА.