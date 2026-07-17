Вологодская спортсменка взяла бронзу первенства России по плаванию

Источник фото: Центр спортивной подготовки Вологодской области

Соревнования проходят в Уфе

В столице Башкортостана Уфе с 15 по 19 июля проходит Первенство России по плаванию среди юношей и девушек 14 - 15 лет. Всего в соревнованиях принимают участие более 1000 пловцов из 65 регионов нашей страны.

Вологодскую область на соревнованиях представляет Варвара Привалова. В первый день девушка заняла 4 место на дистанции 50 метров брассом, 0,05 секунды уступив третьему месту.

Накануне вологжанка завоевала бронзовую медаль на двухсотметровой дистанции брассом, показав результат 2:34.22. Компанию на пьедестале почёта ей составили Мария Морозова из Краснодарского края и петербурженка Василиса Иванова.