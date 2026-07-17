Вологодское «Динамо» простилось с одним игроком и арендовало другого

Источник фото: ФК «Динамо» (Вологда)

Команда совершенствует свой состав

Вологодское «Динамо» и защитник Андрей Яковлев расторгли контракт по обоюдному согласию сторон.

Защитник пополнил ряды бело-голубых зимой 2026 года. В составе вологодской команды футболист отыграл 6 матчей, выходя на замену. Провел в общей сложности на поле 24 минуты. Результативными действиями не отметился.

В свою очередь ряды вологодского «Динамо» пополнил 24-летний Матвей Бурлаков (на фото). Клуб арендовал центрального нападающего у московской «Родины» до 31 декабря 2026 года.

Нападающий является воспитанником школы брянского «Динамо». В возрасте 20 лет перебрался в ФК «Балашиха», где дебютировал в профессиональном футболе. Позже выступал за раменский «Сатурн», а в 2023 году подписал контракт с ФК «Родина». В системе московского клуба в общей сложности провел 60 матчей, в которых забил 11 мячей и отметился 5 голевыми передачами.

За вологодское «Динамо» форвард будет играть под 28 номером.