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Вологодский стрелок одержал победу в юношеской лиге

Опубликовано
Александр Черняткин
корреспондент
спортивная стрельба

Источник фото: Стрелковый союз России

Соревнования проходят в Московской области


Накануне в Московской области стартовали соревнования юношеской лиги страны по пулевой стрельбе.

В первый соревновательный день были разыграны пять комплектов наград. В упражнении «пистолет малокалиберный стандартный, 25 м» среди юношей до 15 лет победителем стал вологжанин Иван Расторгуев. Серебряную награду выиграл Владимир Толстых (Воронежская область), а бронза у Богдана Кириллина из республики Саха (Якутия).

Отметим, что юношеская лига страны продлится неделю и завершится 21 июля.

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