Вологодский стрелок одержал победу в юношеской лиге

Источник фото: Стрелковый союз России

Соревнования проходят в Московской области

Накануне в Московской области стартовали соревнования юношеской лиги страны по пулевой стрельбе.

В первый соревновательный день были разыграны пять комплектов наград. В упражнении «пистолет малокалиберный стандартный, 25 м» среди юношей до 15 лет победителем стал вологжанин Иван Расторгуев. Серебряную награду выиграл Владимир Толстых (Воронежская область), а бронза у Богдана Кириллина из республики Саха (Якутия).

Отметим, что юношеская лига страны продлится неделю и завершится 21 июля.