Георгий Филимонов анонсировал матч вологодских и питерских футболистов

Матч пройдет 17 июля

Матч пройдет 17 июля

На вологодском стадионе «Витязь» пройдет товарищеский матч между командами футбольной школы «ЦСКА-Витязь» Вологды и футбольного клуба «Динамо» Санкт-Петербурга. Как уточнил губернатор Вологодской области Георгий Филимонов, соревнования станут частью дней Санкт-Петербурга в Вологодской области, которые будут проходить с 16 по 18 июля.

«Приглашаем любителей футбола и преданных болельщиков на яркое спортивное событие – товарищеский матч между командами футбольной школы «ЦСКА-Витязь» Вологды и футбольного клуба «Динамо» Санкт-Петербурга. Матчевую встречу организуем 17 июля на базе стадиона «Витязь», начало – в 17:00. Поддержать будущих звезд отечественного футбола могут все желающие», – пояснил Филимонов.

Те, кто не сможет посетить матч лично, смогут посмотреть ее в прямом эфире. Трансляция будет доступна на официальных ресурсах министерства спорта Вологодской области и спортивной школы олимпийского резерва «Витязь» в социальной сети «ВКонтакте».