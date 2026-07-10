Гала-матч по футболу пройдет в Вологде
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На стадионе «Динамо» встретятся ветераны вологодского «Динамо» и ЦСКА
В Вологде пройдет гала-матч по футболу между ветеранами вологодского «Динамо» и ЦСКА. Матч будет посвящен 100-летию вологодского клуба.
«Матч пройдет на стадионе «Динамо» в классическом формате: два тайма по 45 минут, в случае ничейного результата — серия пенальти. Во встрече примут участие легендарные ветераны клубов и звёздные болельщики», - сообщает вологодский ФК «Динамо».
Ожидается, что в составе ЦСКА будут играть Алан Дзагоев, Кирилл Набабкин, Дмитрий Кузнецов и Георгий Щенников.
Организаторы обещают большую развлекательную программу с гастрофестивалем и активностями для всех болельщиков.
Матч состоится 19 июля.