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Вологжанки взяли серебро студенческого чемпионата по легкой атлетике

Опубликовано
Николай Лукичев
корреспондент
лёгкая атлетика

Источник фото: ВО! Спорт

Соревнования прошли в Смоленске


Женский вологодский квартет завоевал серебряные медали летнего студенческого чемпионата по лёгкой атлетике.

Соревнования завершились накануне в Смоленске. Сборная ВоГУ завоевала серебряные медали в эстафете 4x100 м.

В финале Арина Бродникова, Мария Новгородова, Александра Заварина и Дарья Аблогина показали время 48.19 сек, уступив 0,71 секунды представителям НГУ имени П.Ф. Лесгафта.

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