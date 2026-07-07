Сборная Вологодчины завоевала серебро Чемпионата России по пулевой стрельбе

Источник фото: Стрелковый союз России

Турнир проходит в Подмосковье

Вологодская сборная завоевала серебряные медали Чемпионата России по пулевой стрельбе. В финале стрельбы из пневматической винтовки с 10 метров среди смешанных пар Александра Снопикова и Илья Марсов встречались с Варварой Кардаковой и Ярославом Климиным, представляющими республику Татарстан.

Соперники шли вровень до седьмого раунда. Вологжане всё время были в роли догоняющих и до поры до времени им это удавалось делать. После 13 раунда соперников разделяли два очка - 11:13.

Концовка матча лучше удалась стрелкам из Казани, матч завершился со счётом 11:17. Спортсмены СШОР «Витязь» увезут домой серебряные медали.

Днем ранее сборной области немного не хватило до призов в упражнении «Мелкокалиберная винтовка 50 метров, 3 положения». Илья Марсов, Евгений Пинчук и Антон Белов заняли 4 место.

Чемпионат России по пулевой стрельбе проходит в Московской области СК «Лисья Нора» с 1 по 11 июля.