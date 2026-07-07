Именитые хоккеисты приедут в Череповец для проводов на пенсию Богдана Киселевича

Источник фото: ХК «Северсталь»

Хоккейное шоу пройдёт в Череповце 29 июля.

Звёзды прошлых лет приедут в Череповец, чтобы проводить на пенсию Богдана Киселевича.

Игорь Скороходов, Максим Чудинов, Николай Бардин и Николай Казаковцев станут участниками благотворительного гала-матча Богдана Киселевича.

Воспитанники череповецкого хоккея, игроки, с которыми связано множество ярких матчей, красивых побед и тёплых воспоминаний. Для многих болельщиков это не просто известные фамилии — это целая эпоха.

Также в Череповец приедут игроки, с которыми Богдан Киселевич завоёвывал Кубок Гагарина в сезоне 2024/25, выступая за ярославский «Локомотив» - Егор Сурин, Максим Шалунов и Артур Каюмов.

Хоккейное шоу пройдёт в Череповце 29 июля. Ранее своё участие в нем подтвердили Вадим Шипачёв, Павел Бучневич, Никита Нестеров, Михаил Григоренко, Григорий Панин и Илья Сорокин.