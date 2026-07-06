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Вологодское «Динамо» под проливным дождем разгромило «Енисей-2»

Опубликовано
Александр Черняткин
корреспондент
ФК «Динамо-Вологда» Футбол

Источник фото: ФК «Динамо» (Вологда) футбол

Матч прошел накануне в Вологде


Вологодское «Динамо» накануне разгромило «Енисей-2» на своем поле. Матч прошел под проливным дождем. Счет в матче открыл Павел Ракитин уже на 21-й минуте игры. Также голы на свой счет записали Егор Васильков, Данила Ежов и Данил Сподарец.

«Доволен результатом. «Енисей-2» в сезоне первый раз так играет. Очень хорошо, что получилось забить два мяча в первом тайме, во втором они чуть подраскрылись и нам стало полегче – появилось больше пространства, больше свободных зон и еще два забитых мяча. Очень рад, что сыграли на «ноль», что давно не получалось», - рассказал после игры главный тренер «динамовцев» Рудольф Чесалов.

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