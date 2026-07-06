Вологодское «Динамо» под проливным дождем разгромило «Енисей-2»

Матч прошел накануне в Вологде

Вологодское «Динамо» накануне разгромило «Енисей-2» на своем поле. Матч прошел под проливным дождем. Счет в матче открыл Павел Ракитин уже на 21-й минуте игры. Также голы на свой счет записали Егор Васильков, Данила Ежов и Данил Сподарец.

«Доволен результатом. «Енисей-2» в сезоне первый раз так играет. Очень хорошо, что получилось забить два мяча в первом тайме, во втором они чуть подраскрылись и нам стало полегче – появилось больше пространства, больше свободных зон и еще два забитых мяча. Очень рад, что сыграли на «ноль», что давно не получалось», - рассказал после игры главный тренер «динамовцев» Рудольф Чесалов.