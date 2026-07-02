«Северсталь» обменяла одного из своих лидеров со СКА

Источник фото: ХК «Северсталь» хоккей

Взамен череповчане получили нападающего, защитника и денежную компенсацию

Данил Аймурзин, отыгравший в «Северстали» три года, перешёл в петербургский СКА. Череповчане взамен получили нападающего Егора Графа, защитника Максима Гусева и денежную компенсацию.

Граф и Гусев в прошлом сезоне выступали в МХЛ за «СКА 1946»: Егор отметился 46 (19+27) баллами в 42 матчах гладкого первенства и Кубка Харламова, на счету Максима 35 (9+26) очков в 63 играх. Аймурзин набрал 46 (15+31) очков в 69 матчах регулярного чемпионата и плей-офф КХЛ.

Данил Аймурзин провел в Череповце три года. В минувшем сезоне 2025/26 в 64 матчах регулярного чемпионата забросил 14 шайб и отдал 29 голевых передач. В 5-ти матчах плей-офф набрал 3 очка (1+2).