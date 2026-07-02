Вологжан приглашают поучаствовать в акватлоне

Источник фото: Федерация зимнего плавания плавание

Соревнования пройдут в центре зимнего плавания «Лисицино»

Вологжан приглашают поучаствовать соревнованиях по акватлону «Лисицино - 2026» 11 июля.

Всех желающий попробовать себя в новой дисциплине ждут на Лисицынском карьере. В Центре зимнего плавания уровень подготовки может быть самый разный - от профессионального занятия триатлоном до плавания в бассейне.

Программа мероприятия:

10:00 – Сбор участников, регистрация. Необходимо заполнить расписки об ответственности за своё здоровье и взять с собой медицинскую справку.

11:00 – Старт гонки! Заплыв на 900 м + бег на 2 км по пересечённой местности вокруг озера.

12:00 – Подведение итогов, награждение победителей

12-30 - Чаепитие со сладкими пирогами для всех.