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Вологодская спортсменка взяла три золота Чемпионата Беларуси по легкой атлетике

Опубликовано
Николай Лукичев
корреспондент
лёгкая атлетика

Источник фото: Спортивная школа «Спартак»

Турнир прошел в Минске


Вологжанка Марина Кужукина завоевала три золотые медали на Чемпионате Беларуси по легкой атлетике среди ветеранов.

Тренер спортивной школы «Спартак» одержала победу сразу на трех дистанциях - 100 метров (с результатом 14,86 сек), 200 метров (31,36 сек.) и 400 метров (1:14,19) в возрастной группе женщины 45-49 лет.

Открытый чемпионат республики Беларусь по легкой атлетике среди ветеранов прошёл в Минске.

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