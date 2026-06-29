Вологодское «Динамо» сыграло вничью с московским «Чертаново»

Источник фото: ФК «Динамо» (Вологда) футбол

Голы были забиты только во второй половине игры

Вологодское «Динамо» сыграло вничью в предпоследнем туре первого круга второй лиги Б. Вологодские футболисты накануне встречались с московским «Чертаново».

В первом тайме шла равная игра, обе команды имели по паре моментов чтобы открыть счёт, но удачно играли вратари. Вторая половина матча открылась голом Данилы Ежкова, который перевел мяч в ворота после паса Егора Василькова. Хозяева ответили красивым мячом со стандарта. Дмитрий Кондрашов обвел стенку и отправил игровой снаряд в дальний угол без шансов для Владимира Малышева. Итог встречи 1:1.

ФК «Череповец» принимал петербургскую «Звезду» и проиграл 0:2, пропустив оба мяча во втором тайме.

«Динамо» (Вологда) и ФК «Череповец» занимают соседние места в группе 2. «Бело-голубые» на 7 месте, «желто-черные» на 8-м. Первый круг завершится 5-го июля. Команда Рудольфа Чесалова на своем поле примет красноярский «Енисей – 2», а череповчане отправятся в гости к «Луки-Энергия».