Вологжане увидят сегодня силовое шоу

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Соревнования по стронгмену пройдут на проспекте Победы

Вологжане сегодня смогут увидеть силовое шоу. Соревнования пройдут на проспекте Победы с 14:00 до 16:00. Посетители увидят борьбу атлетов, которые будут участвовать в нестандартных силовых дисциплинах. Каждая из них требует физической мощи и тактической гибкости.

Одним из испытаний будет подъем стального шара весом 110 кг с поднятием его на одно плечо, соблюдая при этом баланс и большую силу.

Также участники будут передвигать гигантскую покрышку весом 350 кг. Из специальной стойки спортсмены будут поддевать снаряд руками и с помощью взрывной силы стараться перевернуть её. Лучший результат будет определяться не по количеству килограмм, а по сантиметрам и количеству повторений.

«Гантель Левиафана» испытает атлетов на мощь плечевого пояса. Спортсменам предстоит взять одностороннюю гантель и выжать её над головой одной рукой. Вес снаряда в таких испытаниях обычно достигает более 50 кг.

В испытании «Тяга смерти» атлеты будут тянуть на себе тяжелую машину, проходя испытание силы воли и мощное сопротивление.

Финальным испытанием станет эстафета с мешком, в котором спортсменам предстоит перенести мешок весом от 110 до 140 кг на определенную дистанцию. Конечное испытание призвано проверить остаточные силы атлетов после всех испытаний.