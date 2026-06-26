Вологжанин взял золото Чемпионата мира по пулевой стрельбе

Источник фото: Стрелковый союз России

Турнир прошел в Германии

Вологодский спортсмен Богдан Панфилов вместе со своими партнерами Исламом Шамсутдиновым и Владиславом Макаровым стал победителем Чемпионата мира по пулевой стрельбе среди юниоров в командном зачёте в упражнения «пистолет малокалиберный, 50м». Российские спортсмены в борьбе за золотые медали опередили сборные Индии и Украины.

Чемпионат мира по пулевой и стендовой стрельбе прошёл в немецком городе Зуле. В соревнованиях приняли участие 778 спортсменов из 63 стран. Российские спортсмены выступали в нейтральном статусе, без флага и гимна.

Кроме Богдана Панфилова, на соревнованиях наш регион представлял тренер «СШОР №4» Олег Рощупкин.