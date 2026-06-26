Вологжанин взял золото Чемпионата мира по пулевой стрельбе
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Источник фото: Стрелковый союз России
Турнир прошел в Германии
Вологодский спортсмен Богдан Панфилов вместе со своими партнерами Исламом Шамсутдиновым и Владиславом Макаровым стал победителем Чемпионата мира по пулевой стрельбе среди юниоров в командном зачёте в упражнения «пистолет малокалиберный, 50м». Российские спортсмены в борьбе за золотые медали опередили сборные Индии и Украины.
Чемпионат мира по пулевой и стендовой стрельбе прошёл в немецком городе Зуле. В соревнованиях приняли участие 778 спортсменов из 63 стран. Российские спортсмены выступали в нейтральном статусе, без флага и гимна.
Кроме Богдана Панфилова, на соревнованиях наш регион представлял тренер «СШОР №4» Олег Рощупкин.