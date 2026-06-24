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Вологодские футбольные клубы оштрафованы за «неподобающее поведение»

Опубликовано
Александр Черняткин
корреспондент
Футбол штрафы

Источник фото: ФК "Динамо" (Вологда)

В числе штрафников и ФК «Динамо» (Вологда), и ФК «Череповец»


Футбольные клубы Вологодской области выплатят штрафы за неподобающее поведение. Решение принято дисциплинарной комиссией Футбольной национальной лиги.

Вологодское «Динамо» оштрафовано за два удаления в игре с питерскими одноклубниками. Сначала за грубую игру с поля был удален нападающий Данила Ежков, а затем за спор с арбитром красную карточку получил тренер Артем Бобров.

В свою очередь ФК «Череповец» оштрафован за грубую игру с вологодским «Динамо». В выездном матче, который состоялся на вологодском поле 7 июня. За время игры сразу пять игроков получили желтые карточки. Также предупреждения получили главный тренер Владислав Галкин, начальник «Череповца» Михаил Ершов, а старший тренер Алексей Ефименко был удален за оскорбление судьи.

Добавим, что обе команды выплатят штраф по 25 тысяч рублей.

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