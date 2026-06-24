Череповчане взяли три бронзы Первенства мира по муай-тай

Источник фото: Центр боевых искусств Череповца

Турнир среди школьников прошел в Малайзии

Череповецкие спортсмены взяли три бронзовые медали Первенства мира по муай‑тай среди школьников, которое прошло в Куала-Лумпур (Малайзия) и собрало более 1100 сильнейших спортсменов со всего мира.

Вологодскую область в составе сборной России представляли спортсмены Центра боевых искусств Череповца, воспитанники тренера Максима Хайлова.

Череповчане завоевали три бронзовые медали. Мария Муслимова заняла третье место среди девушек до 16 лет. Алина Смирнова стала бронзовым призёром в возрастной категории U18. Ещё одну медаль в копилку нашей команды принёс Никита Веролайнен.