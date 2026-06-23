Капитан «Северстали» остаётся в Череповце

Источник фото: ХК «Северсталь» хоккей

Ранее говорилось, что Лишка может перейти в магнитогорский «Металлург»

Адам Лишка продлил контракт с ХК «Северсталь» ещё на один год. Сезон 2026/27 станет для словацкого нападающего уже восьмым в жёлто-чёрной форме. В минувшем чемпионате капитан команды провёл 50 матчей и записал на свой счёт 38 (22+16) очков, включая 6 победных шайб.

Ранее ходили разговоры что Лишка может уйти в магнитогорский «Металлург» на правах ограниченно свободного агента. Но клубы не смогли договорится по условиям сделки.