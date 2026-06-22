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Вологодские команды смогли сохранить свои позиции в турнирной таблице

«Динамо» (Вологда) и ФК «Череповец» проиграли в 13-м туре второй лиги Б.

Вологжане на своём поле принимали химкинский «Космос» и пропустили уже на 5-й минуте матча. Спустя 8 минут Даниил Криворучко откликнулся на подачу с углового Дмитрия Долгова и в падении отправил мяч в ворота. Уйти на перерыв при равном счёте «бело-голубым» не позволил Ваник Сукиасян, оформив дубль в матче.

Во втором тайме химчане довели своё преимущество до крупного. Всё, чем смогли ответить хозяева, это голом с пенальти Никиты Киреев, забившим 22-й мяч за вологодский клуб - 2:4. Для «Динамо» это поражение стало вторым подряд.

ФК «Череповец» на выезде встречался с «Торпедо-Владимир». Матч 6-й и 7-й команд группы 2 получился упорным и всё решил один гол. Его автором стал игрок «Космоса» Александр Коренблюм в середине второго тайма. Череповчане уступили 0:1.

Несмотря на такой результат, вологодские команды смогли сохранить свои позиции в турнирной таблице группы 2. ФК «Череповец» на 7 месте, строчкой ниже «Динамо» (Вологда).

Следующий тур пройдёт 28 июня. «Череповец» на своём поле примет петербургскую «Звезду», а «Динамо» отправится в гости к «Чертаново».