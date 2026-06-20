Вологодские команды узнали соперников в Кубке России по футболу 2026/27
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Источник фото: ФК «Динамо» (Вологда)
Накануне в Москве прошла жеребьёвка Кубка России по футболу
Вологодские команды узнали соперников в Кубке России по футболу 2026/27.
«Динамо» (Вологда) и ФК «Череповец» начнут своё выступление в Кубке со второго раунда пути регионов. «Бело-голубые» сыграют против клуба второй лиги Б - ФК «Тверь».
Таким образом, команды в этом сезоне между собой проведут три матча - два в чемпионате и один в кубке.
Соперник «жёлто-чёрных» определится после первого раунда в паре «Кировец-Восхождение» — «Тосно».
Ориентировочно второй раунд Кубка России по футболу «Путь регионов» пройдёт с 11 по 13 августа. Точная дата и время станут известны позднее.