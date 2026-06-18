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Вологжанки взяли два серебра Всероссийских соревнований по легкой атлетике

Опубликовано
Николай Лукичев
корреспондент
лёгкая атлетика

Источник фото: Федерация легкой атлетики Вологды

Турнир проходит в Ярославле


Вологодские спортсменки взяли две серебряные медали Всероссийских соревнований по легкой атлетике.

Дарина Цветкова, легкоатлетка СШОР «Витязь», заняла второе место на дистанции 100 метров с барьерами среди 33 участниц. Еще одна спортсменка Анжела Ершова завоевала серебро на 400-метровке, где конкуренция была ещё выше - 97 человек.

Всероссийские соревнования по легкой атлетике «Будущие Чемпионы России» проходят в Ярославле. В соревнованиях принимают участие около 1000 спортсменов из 37 регионов. Вологодскую область представляет сборная команда спортивных школ «Витязь» и «Спартак».

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