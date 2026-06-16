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5 медалей завоевали череповецкие спортсмены на Кубке России по спортивному метанию ножа

Опубликовано
Николай Лукичев
корреспондент
метание ножей

Источник фото: Центр спортивной подготовки Вологодской области

Соревнования прошли в Казани 13 и 14 июня


Вологодскую область представляли мастер спорта международного класса Наталия Шустик и мастер спорта России Александр Зиновьев.

Представили Череповца на турнире завоевали 5 медалей. Наталия победила на дистанции 6 метров, и стала серебряным призером на дистанции 7 метров и в скоростном метании. Александр был вторым на дистанции 9 метров и третьим на 8 метров.

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