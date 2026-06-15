Череповецкие футболисты на своём поле проиграли одному из аутсайдеров второй лиги Б

Источник фото: ФК «Череповец»

Череповчане опустились на шестое место турнирной таблицы

Матч между ФК «Череповец» и «Иркутском» завершал программу 12-го тура второй лиги Б в группе 2. Череповчане, идущие в верхней части турнирной таблицы, начали матч активно, первым номером. «Жёлто-чёрные» много атаковали. Гости играли вторым номером на контратаках. При этом дважды им удалось поразить ворота Андрея Пыркина. Оба раза помогло стандартное положение, первый раз после сброса аута, а во второй после розыгрыша углового.

Второй тайм прошёл в равной борьбе. Но забить хозяева смогли лишь в компенсированное время. Давид Березов забил гол с передачи вышедшего на замену Антона Балашова. Итог матча 1:2.

Череповчане опустились на 6 место, пропустив вперёд калининградскую «Балтику - 2», обыгравшую в этом туре «Космос» со счетом 2:1. В следующем туре ФК «Череповец» отправится во Владимир, где проведёт матч против «Торпедо».