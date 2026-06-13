Илья Марсов стал победителем турнира по пулевой стрельбе

Источник фото: СШОР «Витязь» стрельба

Соревнования прошли в Архангельске

В Архангельске с 10 по 14 июня проходит этап Кубка России по пулевой стрельбе. На огневые рубежи вышли спортсмены из разных регионов России, а также представители республики Беларусь.

Вологодские стрелки-пулевики, спортсмены СШОР «Витязь», завоевали 4 медали - золото, два серебра и бронзу.

Илья Марсов в упражнении ВП-60 (винтовка-пневматическая, 60 выстрелов) занял 2 место, и в этом же упражнении с участием спортсменов иностранных государств стал победителем.

Тренер-преподаватель спортивной школы Антон Белов стал серебряным призером в упражнении ВП-60.

Екатерина Петрова поднялась на третью ступень пьедестала почёта в упражнении ВП-60 с участием спортсменов иностранных государств.