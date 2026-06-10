Источник фото: Центр спортивной подготовки Вологодской области

Также в копилке вологжан второе место в личном первенстве

Вологодские парашютисты одержали победу в Кубке России, который прошел в Рыбинске. Спортсмены соревновались в точности приземления.

Сборная Вологодской области заняла первое место в командном зачёте. За наш регион выступали мастер спорта Кирилл Синяков, мастер спорта Аллен Бойков и кандидат в мастера спорта Евгений Недбайлюк.

В личном первенстве Аллен Бойков занял второе место.