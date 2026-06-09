Череповецкая спортсменка взяла золото Чемпионата России по пауэрлифтингу

Источник фото: Центр боевых искусств Череповца

Турнир прошел в Йошкар-Оле

Череповецкая спортсменка Ксения Демчинская завоевала золото Чемпионата России по пауэрлифтингу.

Спортсменка Центра боевых искусств Череповца одержала победу в весовой категории до 84 кг. По сумме троеборья череповчанка подняла вес в 520 кг (приседание со штангой — 185 кг., жим — 125 кг., становая тяга — 210 кг).

Тренирует чемпионку России 2026 года Алексей Ганичев.

Отметим, что Чемпионат России по пауэрлифтингу прошёл в Йошкар-Оле со 2 по 8 июня. Ранее на этих соревнованиях Олеся Бутусова заняла 7 место в категории до 76 кг., в сумме взяла вес в 445 кг, установив новый личный рекорд и рекорд области.