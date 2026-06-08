Вологжанам предлагают бесплатные билеты на фестиваль боевых искусств

Почетным гостем фестиваля станет легенда мировых единоборств Федор Емельяненко

Вологжане могут получить бесплатные билеты на международный фестиваль боевых искусств, участником которого станет легенда мировых единоборств Федор Емельяненко. Выдавать билеты начали сегодня на проходной СК «Витязь» на ул. Гагарина, 44А и в кассах ФОКа «ВологдАрена».

«Большой праздник спорта проведём 10-11 июня в Вологде. В зрелищных поединках сойдутся команды России и Китая — сборная Вологодской области и команда китайской провинции Шэньси. В качестве почётного гостя ожидаем Фёдора Владимировича Емельяненко — легенду мировых единоборств, четырёхкратного чемпиона мира по смешанным боевым искусствам в тяжёлом весе», — рассказал губернатор Вологодской области Георгий Филимонов.

Главным событием первого дня станет Международный фестиваль боевых искусств. Он стартует в 18:00 во Дворце спорта «Вологда». Зрителей ждут выступления мастеров боевых искусств из России и Китая, шоу шаолиньских монахов. Также 10 июня пройдут поединки по ушу‑саньда.

Выдают билеты на фестиваль гражданам от 16 лет до двух штук в одни руки при предъявлении документа, удостоверяющего личность. Бронирования нет, получить билеты можно только при личном обращении.

Для всех, кто не сможет присутствовать на мероприятии, организуют прямую трансляцию. Она будет доступна в сообществах правительства Вологодской области, «35ТВ» и «ВО!Спорт» ВКонтакте.