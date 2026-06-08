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Ничья пошла на пользу Череповцу

«Динамо» (Вологда) и ФК «Череповец» сыграли вничью в матче 11-го тура второй лиги Б. Все мячи были забиты после перерыва.

Сначала Данила Ежков с пенальти вывел «бело-голубых» вперёд. Затем Всеволод Быков, недавно вышедший на замену, увеличил преимущество хозяев за 16 минут до конца основного времени матча. Впрочем, свои герои в этот вечер были и у гостей. Илья Анциферов, а затем Алексей Усанов сравняли счет.

Уже в компенсированное время тот же Анциферов мог принести победу череповчанам, но пробил выше ворот. Итог - боевая ничья 2:2, которая пошла на пользу «Череповцу», позволив «жёлто-чёрным» подняться вверх на одну строчку и занять 5 место в группе 2. «Динамо» (Вологда) осталось на 7 месте.

В следующем туре, который пройдёт 13 и 14 июня, вологжанам предстоит трудный матч на выезде против лидера группы петербургского «Динамо». ФК «Череповец» примет ФК «Иркутск», идущий сейчас на последнем месте.