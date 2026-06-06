Две медали завоевали вологодские колясочники на турнире по пауэрлифтингу

Источник фото: Адаптивный спорт Вологодской области

Чемпионат и Первенство России по пауэрлифтингу среди людей с ПОДА проходят в Москве

Две медали завоевали вологодские спортсмены на Чемпионе и Первенстве России по пауэрлифтингу среди людей с поражением опорно-двигательного аппарата.

Савелий Андреев стал победителем первенства России в весовой категории 72 кг. Антон Востриков завоевал серебряную медаль чемпионата России в весовой категории 97 кг.

Чемпионат и Первенство России по пауэрлифтингу среди людей с ПОДА проходят в Москве с 1 по 7 июня. Всего участвуют 169 спортсменов из 44 регионов.