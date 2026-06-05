Арбитр из Москвы рассудит областное дерби

Источник фото: ФК «Череповец» футбол

Матч между вологодским «Динамо» и ФК «Череповец» состоится в воскресенье

Арбитр из Москвы Михаил Яковлев рассудит матч 11-го тура второй лиги Б между «Динамо» (Вологда) и ФК «Череповец». На линиях ему помогут Олег Фаткин (Тверь) и Иван Хлысталов (Ивановская область). Матч пройдёт 7 июня, начало в 16:00.

Обе команды сейчас занимают соседние позиции в группе 2. Череповчане на шестом месте с 18-ю очками, вологжане седьмые - 13 очков.

Специальным гостем матча будет Полина Лысенко. Журналист и ведущая «Okko Спорт» проведет автограф-сессию на стадионе.