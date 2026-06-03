Вологодский спортсмен второй год подряд одержал победу на ультрамарафоне

Источник фото: Группа «Гатчинский полумарафон»

Забег продолжался трое суток

Вологодский спортсмен Дмитрий Романюк стал победителем международных соревнованиях по ультрамарафону «St.Petersburg Backyard Ultra 2026», который прошел в Гатчине с 30 мая по 2 июня.

За трое суток Романюк пробежал 523.068 км или 78 кругов по 6706 метров. Последние несколько часов на старт нового круга выходили двое — Дмитрий и Александр Ковалев. Но на 6-м километре 78 круга Александр принял решение завершить ультрамарафон.

В результате вологжанин финишировал в одиночестве. Эта победа, которая стала для Дмитрия второй подряд, позволила ему отобраться в сборную России на командный Чемпионат мира Backyard Ultra.

В прошлом году Дмитрий победил в суточном марафоне «St.Petersburg Backyard Ultra», пробежав за 24 часа 45 кругов подряд — это 301 километр 770 метров.