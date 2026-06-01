Вологодское «Динамо» переиграло на выезде московский «Спартак-2»

Вологодское «Динамо» переиграло в гостях московский «Спартак-2». Уже на 17-й минуте встречи Егор Васильков после паса Никиты Киреева открыл счет в матче. Гол стал первым в карьере Василькова в составе «Динамо».

На 25-й минуте встречи тот же Егор Васильков сделал счет 2:0 в пользу вологжан.

На 39-й минуте судья назначил пенальти в ворота «Динамо» и хозяева поля отыграли один мяч. Почти всю вторую половину игры хозяева уверенно владели мячом, однако догнать вологжан москвичи так и не смогли, проиграв гостям со счетом 1:2.