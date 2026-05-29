«Северсталь» продлила контракты с рядом своих игроков

Хоккейный клуб «Северсталь» продлил контракты с рядом своих игроков. Так, нападающий Данил Аймурзин и вратарь Всеволод Скотников остаются в Череповце ещё на два года, до конца сезона 2027/28. Канадский защитник Томас Грегуар заключил с «жёлто-чёрными» новое однолетнее соглашение.

Аймурзин в прошедшем сезоне провёл 69 матчей с учётом игр плей-офф и набрал 46 (15+31) результативных баллов при показателе полезности — «-7».

Скотников в минувшем сезоне провёл за «жёлто-чёрных» 16 матчей, одержал 8 побед, отразил 296 бросков, процент отражённых бросков составил 90,5%. Коэффициент надёжности голкипера — 2,56.

Канадский защитник Грегуар в прошедшем сезоне с учётом матчей плей-офф провёл 65 игр и набрал 21 (4+17) результативный балл. Показатель полезности — «+5».

Между тем, стала известна дата старта нового сезона КХЛ. Чемпионат начнется 5 сентября матчем за Кубок открытия. Всего команды в регулярном сезоне проведут 68 игр и завершится он 20-21 марта. Игры плей-офф начнутся 23 марта.

Правление КХЛ может принять новый способ формирования пар в плей-офф. Большинство клубов лиги проголосовало, чтобы со второго раунда посев команд учитывался по общей таблице чемпионата.