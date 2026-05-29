Шесть золотых медалей взяли юные череповчане на Первенстве России по кикбоксингу

Соревнования проходят в Подмосковье

17 медалей завоевали череповецкие спортсмены на Первенстве России по кикбоксингу среди юниоров. Соревнования стартовали накануне в Московской области и собрало более 3000 спортсменов со всех регионов России.

Вологодскую область представляют юные кикбоксеры Центра боевых искусств Череповца, воспитанники тренеров Романа и Егора Чижовых.

В первый соревновательный день череповчане завоевали 6 золотых, 8 серебряных и 3 бронзовые медали.

Двукратным победителем турнира стал Давид Саркисян.

Иван Силичев завоевал золото и серебряную медаль у старших юношей (13-15 лет). В этой же возрастной категории победу одержал Артём Осипов.

Александр Ершов и Степан Андреев завоевали по золотой и серебряной медали среди младших юношей (12-14 лет).

Сегодня ребятам предстоит выступить ещё в двух дисциплинах — «кик‑форма» и «кик‑форма с предметом».