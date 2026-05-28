Череповецкая волейбольная «Северянка» отказалась от повышения лиги

Клуб остается в Высшей лиге «А»

Череповецкая «Северянка» в этом году выиграла второй по силе дивизион отечественного волейбола и заслужила право на повышение в классе. Но от участия в Суперлиге отказалась и в следующем сезоне продолжит выступать в Высшей лиге «А».

Таким образом, своё место в элите российского женского волейбола сохранил «Енисей». Клуб из Красноярска в этом году занял последнее, 14 место в Суперлиге и должен был пойти на понижение. Но так, как «Северянка» отказалась от повышения, директорат Всероссийских соревнований по волейболу на основании решения Исполкома сохранил именно за «Енисеем» место Суперлиги среди женских команд на сезон 2026/27.