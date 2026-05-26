Вологжанка взяла два серебра международного турнира по каратэ

Соревнования прошли в Монголии

24 мая в столице Монголии – Улан-Баторе состоялся престижный международный турнир «2nd International Karate Cup». Соревнования собрали сильнейших бойцов из разных стран. Вологодскую область на турнире представляли каратисты клуба «Бункай».

Наталья Русакова стала двукратным серебряным призером, став второй как в техническом комплексе ката, так и в упорных поединках кумитэ.

Александра Баркалева — проявила настоящий характер и поднялась на третью ступень пьедестала, завоевав бронзу в дисциплине кумитэ.