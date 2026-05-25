Вологодское «Динамо» прервало неудачную серию

«Динамовцы» проиграли четыре игры подряд

Вологодские футболисты прервали неудачную серию. В 9 туре второй лиги Б «Динамо» (Вологда) принимала «Тверь» на своем поле. Перед этой игрой «динамовцы» не могли выиграть на протяжении четырех матчей.

Накануне счёт в середине первого периода открыл Данила Ежков, реализовав пенальти. Ещё до перерыва футболисты «Твери» смогли вновь установить равенство на табло.

Во втором периоде команда Рудольфа Чесалова получила преимущество в одного игрока. За вторую жёлтую карточку у гостей был удалён с поля Николай Абдулкин. Реализовать большинство вологжане смогли только в компенсированное время. Победу своей команде принёс Никита Киреев - 2:1. Под занавес матча гости вовсе остались вдевятером.

ФК «Череповец», ещё недавно шедший в числе лидеров группы 2, потерпел уже второе поражение подряд. Накануне череповчане на выезде проиграли красноярскому «Енисею 2» - 2:4. Голами у «жёлто-чёрных» отметились Илья Анциферов и Леон Айба.

ФК «Череповец» занимает 6-е место турнирной таблицы, «Динамо» (Вологда) идёт на 8-м месте.

Следующий тур пройдёт 31 мая. Вологжане отправятся в гости к «Спартаку 2», а череповчане на своём поле примут «Балтику 2» из Калининграда.