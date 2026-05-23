Первый большой матч пройдет сегодня на обновленном стадионе «Политехник»

Вологодские «Викинги» встретятся с принципиальным соперником

Первый матч первенства России по американскому футболу пройдет сегодня на стадионе «Политехник» в Вологде. Команда «Викинги ВоГУ» встретится со своим принципиальным соперником – самарским клубом «Пантеры».

«Организаторы подготовили насыщенную программу как для знатоков американского футбола, так и для тех, кто знакомится с игрой впервые. Запланировано выступление спортсменок Клуба по чир спорту «ВАЛЬКИРИЯ», конкурсы с подарками. Разобраться в нюансах игры поможет ведущий. Вход свободный для всех желающих. Начало игры в 13:00», - сообщает пресс-служба регионального правительства.

Как ранее сообщал NewsVO, стадион «Политехник» был открыт после глобальной реконструкции 15 мая. Стадион не ремонтировали с момента ввода в эксплуатацию в 1985 году.