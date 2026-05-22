Вологодская школа стала победителем этапа президентских спортивных игр

В Вологде назвали учебное заведение, которое стало победителем областного этапа президентских спортивных игр. Соревнования прошли на стадионе «Витязь», а также в спортзалах школы № 17 и Вологодского аграрно-экономического колледжа.

Как сообщает пресс-служба регионального правительства, в турнире приняли участие команды из Вологды и Череповца, а также Великоустюгского, Вожегодского, Вологодского, Грязовецкого, Кич-Городецкого, Сямженского и Шекснинского округов.

«Президентские спортивные игры — это не только соревнования за призовые места, это важная часть системы воспитания и формирования здорового образа жизни у школьников. Такие турниры помогают ребятам учиться работать в команде, добиваться результата, поддерживать друг друга и проявлять лидерские качества. Особенно важно, что у школьников региона есть возможность бесплатно заниматься спортом в школьных клубах и участвовать в соревнованиях разных уровней, – рассказала министр образования Вологодской области Екатерина Целикова.

Победителем областного этапа стала команда школы №41 Вологды. Второе место – у команды школы №10 с углубленным изучением отдельных предметов из Череповца, бронза досталась команде Майской школы имени А.К. Панкратова Вологодского округа.

Школьники соревновались в легкой атлетике, баскетболе 3х3, волейболе, настольном теннисе и футболе 5х5.