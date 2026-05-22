Уроженец Вологды переизбран на пост президента Союза конькобежцев

Должность Николай Гуляев будет занимать четыре года

Уроженец Вологды Николай Гуляев переизбран на пост президента Союза конькобежцев России.

Отчётно-выборная конференция СКР прошла в Олимпийском комитете в Москве. Николай Гуляев единогласно переизбран на второй четырёхлетний срок.

Гуляев родился в Вологде в 1966 году. В 1988 году завоевал золотую медаль на Олимпийских играх в конькобежном спорте на дистанции 1000 м. Также Гуляев - победитель Чемпионата мира и Европы, Чемпион СССР и СНГ. С июня 2022 года — президент Союза конькобежцев России.