Вологжанка одержала победу в спринте на Первенстве России по легкой атлетике

Вологодские параатлеты впервые приняли участие в подобном турнире

Вологжанка Кристина Фадеева одержала победу на Первенстве России по лёгкой атлетике среди людей с поражением опорно-двигательного аппарата. Кристина Фадеевв, подопечная тренера Маргариты Чертуниной, одержала победу в беге на 100 метров, а также вошла в десятку сильнейших на дистанциях 400 м и 200 м, заняв 7 и 10 место соответственно.

Первенство России по лёгкой атлетике среди людей с ПОДА прошло в столицы Чувашии, в городе Чебоксары на стадионе «Олимпийский» с 18 по 20 мая. В соревнованиях приняли участие более 300 спортсменов из 30 регионов страны, которые боролись за награды в беге, прыжках и метании. По итогам турнира Кристина вошла в список сборной России на 2026 год.