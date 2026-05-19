На стадионе «Буревестник» появится современный беговой центр

На вологодском стадионе «Буревестник» будет возведен современный беговой центр. Как рассказал в соцсетях губернатор Вологодской области Георгий Филимонов, подобные центры для любителей бега возводятся по инициативе президента Всероссийской федерации легкой атлетики Петра Фрадкова. Финансировать проект будет АНО «Евразия».

«Вологда вошла в перечень пилотных городов. Спортобъект возведут на стадионе «Буревестник» Вологодского госуниверситета, стройплощадка уже подготовлена. Всего такие центры появятся в 22 городах страны, а посещать их жители смогут бесплатно. Первые объекты откроются уже этой осенью», - рассказал глава региона.

В здании будут современные раздевалки, душевые, универсальные залы, зоны отдыха, питания и восстановления, а также камеры хранения.

Отдельные площадки будут предусмотрены для занятий с тренерами. Кроме того, благоустроят прилегающую территорию.