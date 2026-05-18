Футбольный клуб «Череповец» упустил возможность выйти в лидеры второй лиги Б

Источник фото: ФК «Череповец»

Накануне череповчане проиграли московскому «Чертаново»

Череповчане накануне на своём поле проиграли московскому «Чертаново» со счётом 1:3. Единственный гол в составе «жёлто-чёрных» забил Илья Анциферов, за игрой которого с трибун смотрели жена и маленький сын Мирон. Этот мяч позволил хозяевам сравнять счёт в первом тайме. Но в конце матча они пропустили ещё дважды. В результате первое поражение за последние 6 матчей, которое отбросило ФК «Череповец» на 6-ю строчку группы 2.

Следующие матчи пройдут 24 мая, когда ФК «Череповец» отправится в гости к «Енисею 2» в Красноярск.

В свою очередь вологодское «Динамо» уже месяц играет без побед. В Смоленске «Динамо» проиграло хозяевам поля – команде «Искра» со счетом 1:2. Следующий матч «бело-голубые» проведут дома против «Твери».