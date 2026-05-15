Чемпионат России по экстремальным мотогонкам пройдет в Вологодской области

Александр Черняткин
Источник фото: Администрация Кирилловского округа

Мероприятие организует мотоциклетный спорт России


В Вологодской области завтра стартует чемпионат России по экстремальным гонкам на мотоциклах. Первый этап чемпионата по эндуро на мотоциклах, организованный Федерацией мотоспорта РФ, пройдет в Кириллове.

«Эндуро –гоночный  вид внедорожного мотоспорта, сочетающий элементы кросса, технический рельеф местности и длительные дистанции. Гонщики преодолевают трассы по пересечённой местности – лес, овраги, поля, грунтовые дороги, где ключевыми факторами становятся техника прохождения участков, выносливость мотоцикла и спортсмена, а также умение читать рельеф», – рассказали в региональном Минспорта.

В программе чемпионата - несколько классов по объему двигателя и уровню подготовки. Это позволяет принимать участие в гонках спортсменам разного возраста и опыта. Начало соревнований и первые заезды – в субботу в 10:00.

